Турецкий оператор связи Turkcell закрыл весь свой бизнес на Украине

Один из ведущих операторов сотовой связи в Турции, Turkcell, объявил о завершении сделки по продаже своих дочерних предприятий и активов на территории Украины компании DVL Telecom.

Как сообщает представитель компании на платформе KAP, в конце 2023 года были озвучены намерения компании провести сделку.

«Turkcell продала компании DVL Telecom за 538,7 миллионов долларов все акции в компаниях Lifecell, Global Bilgi и Ukrtower, а также все долги и права», — приводится в сообщении компании.

Сообщается, что компания Turkcell полностью завершила свою деятельность на Украине. В 2015 году она стала владельцем оператора Lifecell.