Турецкий оператор связи Turkcell закрыл весь свой бизнес на Украине
Турецкий оператор связи Turkcell продал все свои активы на Украине
Фото: [сайт Turkcell]
Один из ведущих операторов сотовой связи в Турции, Turkcell, объявил о завершении сделки по продаже своих дочерних предприятий и активов на территории Украины компании DVL Telecom.
Как сообщает представитель компании на платформе KAP, в конце 2023 года были озвучены намерения компании провести сделку.
«Turkcell продала компании DVL Telecom за 538,7 миллионов долларов все акции в компаниях Lifecell, Global Bilgi и Ukrtower, а также все долги и права», — приводится в сообщении компании.
Сообщается, что компания Turkcell полностью завершила свою деятельность на Украине. В 2015 году она стала владельцем оператора Lifecell.