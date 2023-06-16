У Германии закончились средства для выплат в бюджет Евросоюза из-за помощи Украине

Если Брюсселю потребуются какие-то дополнительные деньги, то ФРГ и ряд других европейский стан не смогут их предоставить. Их финансы также истрачены.

Об этом заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер. Его слова привело издание Die Welt. Еврокомиссия в свою очередь считает, что бюджет объединения, который был сверстан на 2021-2027 годы, был уже максимально использован. Теперь руководство Евросоюза будет вынуждено пересмотреть этот бюджет, и в состоянии потребовать от своих участников дополнительных выплат. Такой шаг неминуемо столкнется с большими проблемами. Германия, как один из основных членов и доноров ЕС, не в состоянии выплатить еще какие-либо суммы. Она уже потратила все деньги на помощь Киеву.

Еврокомиссия уже указала, что всем необходимо понять необходимость дополнительного финансирования. Страны должны сосредоточиться на расстановке приоритетов. Юридические обязательства должны быть поставлены во главу угла.