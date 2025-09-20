У кого пенсия увеличилась на 500 рублей? Отвечает Соцфонд

Согласно оперативным данным Социального фонда России, к августу 2025 года средний размер пенсионных выплат в стране достиг отметки в 23 519 рублей.

За восемь месяцев текущего года данный показатель продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 350 рублей по сравнению с январским значением в 23 175 рублей.

Статистика фонда также детализирует ситуацию в зависимости от статуса пенсионеров. Так, у граждан, завершивших трудовую деятельность, среднее пенсионное обеспечение выросло на 255 рублей – с 23 758 рублей в январе до 24 013 рублей в августе. Наиболее значительный прирост был зафиксирован среди работающих пенсионеров: их выплаты увеличились на 516 рублей, поднявшись с 20 834 до 21 350 рублей.

Ранее доцент Балынин сообщил, что средняя зарплата в 2025 году принесет от 4,5 пенсионных балла.