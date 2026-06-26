Старение мозга можно остановить: ученые назвали три врага нейронов

Ваш мозг стареет быстрее, чем паспортные данные, если у вас лишний вес, высокое давление или скачет холестерин — и это не зависит от того, сколько вам лет. Об этом сообщает PLOS Biology.

Нарушения обмена веществ напрямую ухудшают кровоснабжение мозга, снижая гибкость мышления и способность переключаться между задачами. В отличие от возрастных изменений, которые разрушают структуру тканей, метаболические сбои действуют через комплексный сбой в организме, постепенно душат сосуды и лишают мозг кислорода. Эффект особенно опасен для женщин — у них изменения выражены ярче.

Но есть и хорошая новость: это старение обратимо. Метаболическая ось — модифицируемый фактор. Контроль веса, уровня сахара и давления может приостановить деградацию даже у тех, кто уже начал замечать провалы в памяти и снижение концентрации. Не нужно ждать 60 лет, чтобы начать заботиться о мозге — действовать надо прямо сейчас.

Ранее биохимик раскрыла, как лишний вес превращает организм в преддиабетика.