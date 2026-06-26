«Первая помощь его убила»: Михаил Муромов впервые рассказал, как забирал тело Талькова

Советский и российский певец Михаил Муромов дал откровенное интервью, в котором впервые подробно рассказал о трагических событиях, связанных с гибелью Игоря Талькова.

Как пишет MK.RU, съездить за телом погибшего артиста Муромова попросил Андрей Державин. По словам Михаила, в ту ночь из-за плохой видимости самолеты не летали, поэтому они отправились в Петербург на машинах. Певец признался, что с трудом нашел место, где находился Тальков.

Муромов рассказал, что артиста привезли в госпиталь уже мертвым. Он заявил, что первая помощь, которую оказал Талькову некий медик, только навредила ему.

«Он стал делать ему искусственное дыхание. И тем самым закачал Талькову в брюшину кровь, которая из сердца выходила…» — вспоминает певец.

Игоря Талькова не стало 6 октября 1991 года. Ему было 35 лет. Трагедия произошла во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, где певец был убит за несколько минут до своего выхода на сцену. Единственным человеком, который понес официальное наказание по делу об убийстве Талькова, является его бывший концертный директор Валерий Шляфман.

Ранее певец Игорь Наджиев намекнул на причастность народной артистки СССР Аллы Пугачевой к убийству Игоря Талькова.