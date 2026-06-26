Три года борьбы и победа: в Югре провели уникальную операцию пациентке с раком яичников

В Сургутской окружной клинической больнице онкологи провели сложнейшую операцию пациентке с рецидивом рака яичника, передает ugra-news.ru . За одно вмешательство хирурги удалили более 30 метастатических очагов в брюшной полости. История борьбы с болезнью длится с 2017 года — за это время женщина перенесла несколько операций, курсы химиотерапии и две ремиссии. Глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов отметил решающую роль дисциплины пациента и доверия к лечащему врачу.

История сургутянки Ризиды Кузь — это хроника упорства и профессионализма. Все началось в 2017 году с обычной кисты яичника, которая со временем переросла в злокачественную опухоль. В 2022 году женщина прошла операцию и шесть курсов химиотерапии. Казалось, болезнь отступила. Однако уже через год, в январе 2023-го, контрольное обследование выявило метастазы в лимфоузлах малого таза.

Тогда пациентке вновь назначили противоопухолевую терапию, а осенью того же года в Сургутской окружной клинической больнице провели обширное циторедуктивное вмешательство. Хирурги удалили очаги в брюшной полости, провели резекцию мочевого пузыря и сигмовидной кишки. После этого наступила ремиссия — но пациентка продолжала строго соблюдать рекомендации врачей, что позже сыграло решающую роль.

В июне 2026 года онкологи выявили новый рецидив. Было принято решение о повторной операции. На этот раз специалистам предстояло удалить более 30 метастатических очагов, разбросанных по брюшной полости. Ситуацию осложнял выраженный спаечный процесс — последствие предыдущих вмешательств. Хирурги провели тщательную ревизию и максимально удалили все видимые проявления болезни.

Как пояснил заведующий онкологическим отделением Станислав Таслицкий, при гранулезоклеточной опухоли яичника именно полнота хирургического удаления напрямую определяет длительность безрецидивного периода. Каждый удаленный очаг увеличивает шансы пациента на долгую ремиссию.

Сейчас Ризида Анасовна проходит восстановительное лечение. Она более 35 лет живет в Сургуте и много лет проработала в городских тепловых сетях. Сегодня женщина благодарит своего лечащего врача за поддержку и профессионализм.