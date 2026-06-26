Народная программа: жители отдаленных территорий Подмосковья смогут пройти выездную диспансеризацию

Так, жители Орехово-Зуевского округа смогли проверить свое здоровье с помощью мобильного комплекса со встроенной IT-платформой, рентгенографией, маммографией и ЭКГ. Мобильный диагностический комплекс на базе ИИ приехал в село Ильинский Погост.

Диспансеризацию прошли подопечные социального центра «Орехово-Зуевский» в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в особом уходе. Они смогли пройти скрининг прямо в комнатах проживания.

Депутат Госдумы Геннадий Панин отметил, что благодаря мобильной диспансеризации медицинская помощь доходит до самых удаленных населенных пунктов.

«Здесь мы наглядно видим важность внедрения цифровизации. Все высокотехнологичные исследования объединены в единую IT-систему. Более того, специально запрограммированный искусственный интеллект способен проводить первичный анализ полученных данных, а при необходимости к работе оперативно подключаются профильные узкие специалисты», — отметил он.

В Подмосковье в Народную программу «Единой России» в 2021 году вошло около 780 тыс. наказов жителей. Программа выполнена на 98%. В регионе построили порядка 60 объектов здравоохранения. С начала 2026 года провели более 2 млн телемедицинских консультаций. Сейчас собираются инициативы в новую Народную программу. Предложения принимаются по телефону 8‑800‑200‑89‑50, на сайте естьрезультат.рф, а также в общественных приемных партии.