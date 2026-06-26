Иван-чай, калина и гвоздика: зарайский предприниматель возрождает старинные рецепты

В Зарайске Анастасия Самойлова вместе с мамой Галиной запустила собственный чайный бренд — первый в округе. История началась с возмущения на ярмарке, где все было из Рязани, а теперь ассортимент включает купажированные сборы на основе иван-чая, собранного вручную в тайных местах. Предпринимательница уже вышла на ярмарки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заключила коллаборацию с люберецкой пекарней «Машенька», пишет REGIONS .

Ветер играет соцветиями иван-чая, колышет траву на окраине зарайской деревни. Анастасия Самойлова ловко орудует руками на поле — это не просто прогулка, а работа над будущими партиями чая. Начиналось все год назад, когда девушка с подругой попала на фестиваль. Идя по ярмарке, она заметила — почти все товары, от украшений до сладостей и чая, привезены из Рязани. Тогда и появился вопрос: «А почему мы не можем?»

Вечером того же дня на кухне Анастасия уговаривала маму Галину — ту самую, которая в детстве поила ее травяными чаями и передала знания о растениях. Мама сомневалась, но согласилась. Так началось погружение в мир ферментации, сушки и рецептур. Девушка изучила форумы, литературу, опросила знакомых — клиентская база для пробной партии оказалась готова. Следом появился товарный знак, технические карты, а затем — бренд.

Сбор иван-тая — процесс почти сакральный. Свои тайные места Анастасия не раскрывает. Поле, куда она пригласила журналистов, используется только для фото — слишком близко к дороге. Настоящее сырье собирается вдали от людей. В июне, во время цветения, в ход идут и листья, и цветки. Девушка щиплет стебель так, чтобы растение могло восстанавливаться. Затем листья вялятся в тени, скручиваются до появления сока, ферментируются в стеклянных банках под мокрой тканью, а после сушатся в профессиональной камере. Запах готового иван-чая, по словам Анастасии, должен напоминать мед.

Купажирование — отдельное искусство. Иван-чай становится базой, к которой добавляют ягоды, травы, специи и сушеные цветы. В каждой смеси — строгая пропорция: 80% основы, 10% вкуса, 10% аромата. Для фасовки используют брендированную упаковку, которую делают в Зарайске.

Поддержку бизнес получил от государства — проект Анастасии презентовали в Министерстве сельского хозяйства, Корпорации МСП и «Опоре России». Отклик был теплым, последовали приглашения на ярмарки. Теперь ее чаи знают в Москве и даже в Санкт-Петербурге. А недавно появилась неожиданная коллаборация с люберецкой пекарней «Машенька»: ее основатель попробовал чай на мероприятии и предложил сотрудничество.

В планах — лимитированная коллекция к 880-летию Зарайска. Этот юбилей Анастасия планирует отметить новыми вкусами и новыми успехами своего первого окружного чайного бренда.