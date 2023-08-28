Уборка урожая масличных культур стартовала в Подмосковье, сообщили в Минсельхозпроде региона. Как отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов, урожай собран уже на 2,7 тысячи гектаров.

«Валовый сбор составил 8,9 тысячи тонн при средней урожайности 32,1 центнера на гектар», - отметил он.

В этом году в хозяйствах региона планируется собрать урожай масличных культур почти с сорока шести тысяч гектаров земли.

Работы ведутся в девятнадцати муниципалитетах. Округа-лидеры в этом направлении – Луховицы, Зарайск, Шаховская и Серебряные Пруды.