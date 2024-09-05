Уборку и ремонт провели на 10 дорогах Подольска

Работы в рамках летнего содержания дорог провели на десяти региональных дорогах Подольска, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольший объем работ был проведен в черте города. К примеру, на Красной улице и проспекте Ленина убрали мусор, на Колхозной и Орджоникидзе привели в порядок дорожные знаки, на Школьной отремонтировали светофор.

За пределами муниципального центра работы провели в деревне Федюково. Там очистили от смета и мусора улицу Строителей.

В рамках летнего содержания на дорогах проводят уборку, приводят в порядок поврежденные элементы инфраструктуры, восстанавливают освещение, ремонтируют остановки.