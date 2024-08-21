Участник программы «Время героев» посетил производственные площади ГК «Протектор» в Домодедово

Участник программы «Время героев» майор Кирилл Лосунчуков посетил производство компонентов двигателей и шасси для гражданских самолетов в подмосковном Домодедово. Об этом заявили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Я уже побывал на нескольких подмосковных предприятиях, и до сих пор остаюсь под впечатлением от того, насколько быстро российские производители адаптировались к новым условиям. Несмотря на санкции и проблемы с поставками, отечественные компании смогли найти выход из ситуации и переформатировать свое производство», — поделился своими впечатлениями Лосунчуков.

Раньше в России не было собственных центров по техническому обслуживанию шасси иностранных самолетов, и капитальный ремонт производился только за рубежом. Но в апреле 2022 года ГК «Протектор» начал подготовку такого производства.

Напоминаем, что программа «Время героев», участником которой является Кирилл Лосунчуков, направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО. По завершении обучающей программы, ее участники смогут работать на должностях в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях. Наставником майора Кирилла Лосунчукова является губернатор Московской области.