Владелец пекарни из Люберец обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии с проблемой усложнения налогообложения.

Предприниматель, ранее работавший по упрощенному патенту, теперь вынужден нанимать бухгалтера из-за новых правил. Он предложил увеличить стоимость патента вместо усложнения системы.

Президент, поинтересовавшись вкусом булочек, дал четкий ответ: «Производственный бизнес от перехода на новые системы налогообложения ни в коем случае не должен пострадать». Он пообещал лично поставить этот вопрос перед правительством.

В шутливой форме Путин добавил, что если пекарь угостит его выпечкой, то он со своей стороны решит проблему.

