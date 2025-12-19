Показатели мечты: Владимир Путин дал прогноз по инфляции к концу года

В ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин озвучил ряд ключевых экономических показателей и прогнозов. Глава государства сообщил, что инфляция по итогам текущего года ожидается на уровне 5,7-5,8%.

Что касается роста валового внутреннего продукта, его текущий годовой показатель составляет 1%. При этом, по словам президента, если рассматривать динамику за трехлетний период, совокупный рост российской экономики достигает 9,7%. Для сравнения, аналогичный показатель в странах еврозоны за тот же период составил 3,1%.

Отдельно Владимир Путин затронул тему бюджетной политики, отметив, что дефицит федерального бюджета в рамках трехлетнего цикла не должен превысить 1,5%. Также президент прокомментировал ситуацию с производительностью труда, назвав ее рост в 1% скромным и указав на необходимость исправления этой ситуации.

