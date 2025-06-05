Украина и Америка планируют запустить работу фонда по ископаемым еще в текущем году

Соединенные Штаты и Украина хотят запустить работу совместного фонда по добыче ресурсов еще на протяжении 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

Издание привело заявление, сделанное Юлией Свириденко, украинским министром экономики. Она утверждает, что тот фонд, который создан в рамках ресурсного соглашения с США, должен заработать на полную мощность еще на протяжении 2025 года. Она сама общалась по этому поводу со своим американским коллегой Скоттом Бессентом.

«Мы обсудили очень конкретные шаги, как заставить этот фонд функционировать в течение этого года», — указала Свириденко.

По ее словам, уже в начале июля планируют провести первое заседание правления этого фонда. На нем утвердят ряд технических вопросов: различные комитеты в его составе, принципы выбора инвестиционных проектов и способы их утверждения.

Ранее президент Республики Сербской предложил Трампу подписать с этим энтитетом соглашение по ресурсам. По словам Милорада Додика, в США серьезно озабочены своей зависимостью от полезных ископаемых, которые добываются в Китае. Республика Сербская может помочь Америке с их добычей, а та поддержит суверенитет своего партнера.