Республика Сербская предложила США сделку по минералам в обмен на помощь

Соединенные Штаты могут заключить сделку с Республикой Сербской по добыче редких минералов в обмен на поддержку ее автономии. С таким предложением Милорад Додик, президент этого энтитета, во время выступления на национальном телевидении.

Додик заявил, что он в курсе, как в США серьезно озабочены своей зависимостью от полезных ископаемых, которые добываются в Китае.

«Мы готовы поддержать усилия Америки по диверсификации и обеспечению безопасности цепочек поставок важнейших полезных ископаемых», — указал он.

По его мнению, Америка может гарантировать суверенитет Республики Сербской, поддержав автономию, и за это получит ее в качестве партнера. Додик добавил, что на территории республики находятся крупнейшие в Европе залежи лития и бора, которые до сих пор не разрабатываются. Все это может стать доступным для США.

Ранее сообщалось, что компания «Роснефть» приобрела лицензию на разработку Томторского месторождения в Якутии, которое считается одним из богатейших в мире залежей редкоземельных металлов. Она выкупила фирму «Восток инжиниринг», которая еще 11 лет назад получила право на разработку в этом месте, но так и не приступила к добыче.