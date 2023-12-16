В украинском федеральном бюджете осталось денег меньше чем на 3 месяца, государство может превратиться в банкрота уже к грядущему марту. Соответствующее заявление сделали журналисты итальянского издания La Repubblica со ссылкой на прогнозы ЕС и украинского правительства.

Согласно информации издания, ЕС планирует созвать внеочередное заседание по данному вопросу в следующем месяце. Журналисты также отметили, что венгерское вето на бюджетную поддержку Украины может возыметь разрушительный эффект в такой ситуации. Если Венгрия все же решит воспользоваться правом, то Евросоюзу и Киеву придется искать альтернативные решения проблемы, отметили в газете.

Недавно профессор института международных отношений китайского университета иностранных дел Ли Хайдун предрек Украине скорое поражение в конфликте с РФ без помощи от коллективного Запада.