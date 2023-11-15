Украинские перевозчики пожаловались на огромные убытки из-за польской забастовки

Дальнобойщики Польши устроили акцию по недопуску большегрузов с Украины в свою страну. Из-за этого украинские компании стали нести большие финансовые потери.

Многие контрагенты уже стали отказываться от услуг водителей-украинцев, поскольку те не могут обеспечить стабильность перевозок. Владимир Балин, руководитель Ассоциации международных перевозчиков Украины, назвал такую ситуацию настоящей катастрофой.

«Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе», - сообщил он журналистам из издания «Страна.ua».

Поскольку украинских дальнобойщиков сейчас не пропускают через границу с Польшей, им приходится въезжать в Евросоюз через Венгрию и Румынию. Из-за этого и там заметно выросли очереди из автотранспорта. Рейсы и стоимость услуг подорожали для заказчиков, поэтому они сейчас думают, а стоит ли заключать контракты с украинскими фирмами на следующий год. Все это грозит огромными убытками, и даже разорением для многих компаний.