Украинские власти вывозят из Харькова важные промышленные предприятия

Украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия и научные производства, оставляя в городе лишь заводы для ремонта военной техники, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Эта информация подтверждается и украинскими источниками. Так, отмечалось, что на запад Украины переезжает бывший «Турбоатом», в свое время одно из крупнейших в мире предприятий по производству турбин, работавшее еще с 1934 года.

«Сколько езжу по харьковской трассе, вижу нескончаемый поток грузовых автомобилей из Харькова в сторону Запада. Бизнес уезжает», — написал украинский журналист Антон Гура.

Покидают Харьков и люди. По некоторым данным, из города-миллионника уже уехало 400 тысяч человек.

Российские войска наносят удары по критической инфраструктуре Украины, в частности, по объектам энергетики. Сообщалось, что в Харькове из-за нехватки электричества прекратило свою работу метро.