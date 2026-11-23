«Почему мужчины такие придурки?»: Бритни Спирс заявила, что бывшие советовали ей сделать пластическую операцию
Daily Mail: Бритни Спирс заявила, что бывшие советовали ей пересадку волос
Фото: [соцсети]
Бритни Спирс резко высказалась о своих бывших и заявила, что мужчины, с которыми она встречалась, советовали ей изменить внешность, пишет Daily Mail. По словам 44-летней певицы, они предлагали ей сделать операцию и пересадку волос из-за «слишком большого лба».
«У меня действительно очень большой лоб! Каждый парень, с которым я встречалась, говорил мне сделать операцию и пересадить волосы», — написала Спирс в соцсетях. После этого она эмоционально добавила: «Почему мужчины такие придурки?»
Конкретных имен певица не назвала. Среди ее известных бывших — Джастин Тимберлейк, Кевин Федерлайн и Сэм Асгари.
В другом видео Спирс рассказала, что направляется в Лондон для работы над новой ювелирной линией. По ее словам, частью коллекции станет небольшой меч, который должен символизировать женскую силу и защиту.
Публикации появились на фоне неожиданного потепления в отношениях певицы с семьей. Спирс также извинилась перед родственниками за то, что снова поднимала старые конфликты, и призналась, что сильно по ним скучает.