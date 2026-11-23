Бритни Спирс резко высказалась о своих бывших и заявила, что мужчины, с которыми она встречалась, советовали ей изменить внешность, пишет Daily Mail. По словам 44-летней певицы, они предлагали ей сделать операцию и пересадку волос из-за «слишком большого лба».

«У меня действительно очень большой лоб! Каждый парень, с которым я встречалась, говорил мне сделать операцию и пересадить волосы», — написала Спирс в соцсетях. После этого она эмоционально добавила: «Почему мужчины такие придурки?»

Конкретных имен певица не назвала. Среди ее известных бывших — Джастин Тимберлейк, Кевин Федерлайн и Сэм Асгари.

В другом видео Спирс рассказала, что направляется в Лондон для работы над новой ювелирной линией. По ее словам, частью коллекции станет небольшой меч, который должен символизировать женскую силу и защиту.

Публикации появились на фоне неожиданного потепления в отношениях певицы с семьей. Спирс также извинилась перед родственниками за то, что снова поднимала старые конфликты, и призналась, что сильно по ним скучает.