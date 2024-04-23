Власти Харькова приостановили работу метро из-за нехватки электричества

В харьковском метрополитене приостановлено движение поездов из-за отсутствия напряжения в электросети. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы самого метрополитена.

В метро было прекращено движение всех подвижных составов, поскольку в контактной сети нет напряжения. На данный момент метро используется только в качестве укрытия от воздушных ударов. Руководство харьковского метро даже не стало давать никаких прогнозов по поводу восстановления режима своей штатной работы.

Ранее появились сообщения, что в Харькове ракета поразила телевизионную башню, после чего та переломилась пополам. Башня была выбрана в качестве цели, поскольку на ней была установлена антенна связи ПВО.