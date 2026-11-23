Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра в разговоре с «Чемпионатом» высказался о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:1).

Динамовцы победили в день 80-летия клуба. Бело-голубые пропустили первыми после броска Алекса Коттона. В первом периоде Даниил Пыленков сравнял счет — Сикьюра в этой атаке записал на свой счет голевой пас, а во втором игровом отрезке «Динамо» забило с интервалом в 12 секунд — отличились Артем Бондарь и Егор Ромишевский.

«Думаю, для команды это, пожалуй, самая большая победа в этом сезоне. Мы выиграли несколько игр подряд, плюс у «Динамо» 80-летний юбилей. Мы были в долгу перед нашими болельщиками, потому что очень плохо играли на домашнем льду», — сказал Сикьюра.

«Динамо» занимает шестое место в Западной конференции КХЛ, набрав 33 очка в 30 играх. ЦСКА остался лидером на Западе и во всей лиге — 44 балла в 29 матчах.

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