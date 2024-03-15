Украина никогда не перестанет быть зависимой от Запада, заявил киевский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью El País.

Он считает, что ни одна страна мира в одиночку не смогла бы противостоять России с ее мощным оборонно-промышленным комплексом.

Камышин отметил, что в настоящее время украинское правительство испытывает острый дефицит финансов и призвал иностранцев скупать земли страны.

В конце прошлого года украинский министр заявлял изданию Politico, что всех производственных мощностей мира не хватит, чтобы удовлетворить потребности Украины в вооружении и боеприпасов. В связи с этим он предлагал западным странам открывать новые предприятия для снабжения Киева оружием.