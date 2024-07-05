Уже почти 100 заявок подал бизнес Подмосковья на получение субсидий при выходе на маркетплейсы

В начале года в Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса при выходе на маркетплейсы. Так, за это время предприниматели региона подали уже более 90 заявок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что подать заявку на получение поддержки можно в течение года. Уже получено девяносто две подобных заявки на общую сумму чуть более двадцати четырех миллионов рублей. При этом 66 предпринимателей уже получили субсидии. Общий размер предоставленной поддержки составил пятнадцать с половиной миллионов рублей.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой подчеркнула, что претендовать на получение данной меры поддержки могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Участие в программе принимают тринадцать крупнейших маркетплейсов, в том числе OZON, Яндекс.Маркет, Wildberries. Максимальный размер поддержки — пятьсот тысяч рублей для одного предпринимателя за весь период реализации программы.

Так, одним из получателей поддержки стала компания «СЕРЖИО НЕРО» из Жуковского — производитель парфюмерно-косметической продукции. Предприятие получило субсидию размером пятьсот тысяч рублей.