Уже сегодня в Подмосковье стартовал конкурс на получение субсидий на покупку промоборудования

Промышленные предприятия с сегодняшнего дня имеют возможность подать заявку на получение субсидии на приобретенное оборудование. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что в этом году условия программы субсидирования покупки оборудования промышленным предприятиям улучшили.

Так, в настоящий момент максимальный размер субсидии увеличен с 10 до 20 млн рублей, а порог компенсации вырос с 20% до 50%. Таким образом, программа стала более интересна промышленным предприятиям, осуществляющим масштабные инвестиции в развитие производства.

При этом в прошлом году получателями субсидий стали почти тридцать подмосковных компаний. В соответствии с условиями программы, предприятия могут компенсировать часть затрат на приобретение нового оборудования, а также его монтаж и пусконаладку. Получатели субсидии должны вести производственную деятельность в регионе, не иметь налоговых задолженностей, не являться иноагентами и соответствовать ряду других требований.