В Англии началась самая продолжительная в истории забастовка медиков

Десятки тысяч младших врачей Англии выходят на самую продолжительную в истории Национальной службы здравоохранения забастовку, сообщает Bloomberg.

Акция должна продлиться пять дней, ранее медики бастовали в марте, апреле и июне. Тогда в общей сложности протестовали 20 тысяч работников отрасли.

Врачи требуют повышения зарплаты. Реальная инфляция в четыре раза превышает официально объявленный уровень (2%). Правительству Риши Сунака становится все сложнее обуздать инфляцию и остановить рост цен, которые в мае выросли на 8,7%.

Кабмин не может решиться на резкое повышение зарплаты бюджетникам, поскольку это приведет к очередному витку инфляции.

Еще одним обещанием премьер-министра было сокращение очередей на плановое лечение. Но продолжающиеся забастовки врачей не способствуют его выполнению. Так, в результате предыдущих акций пришлось перенести 651 000 приемов и процедур. Очередь на плановое лечение в английских больницах достигла рекордной цифры в 7,4 млн человек.