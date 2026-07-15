«Агрессоры» и «мусорщики»: психолог раскрыла типы людей, незаметно крадущих чужую энергию

После общения с некоторыми людьми остается чувство опустошенности, будто из вас выкачали всю энергию. Доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина в беседе с REGIONS объяснила, кто такие энергетические вампиры, как их распознать и защититься от них, в том числе если речь идет о близких.

По словам эксперта, энергетический вампир — это человек, который не умеет самостоятельно получать психоэмоциональную энергию и потому берет ее у других. Ему легче забрать готовую энергию, даже у близких, удовлетворяя свои потребности за их счет. Часто такая подпитка происходит бессознательно, но встречаются и те, кто сознательно провоцирует окружающих на негатив.

Главный маркер — собственное состояние. Если в процессе общения чувствуется напряжение, растерянность или дискомфорт, а после разговора остается усталость и неприятный осадок, велика вероятность контакта с вампиром. Такие люди — опытные манипуляторы: они выводят из равновесия и заставляют оправдываться. При этом не всегда проявляют агрессию — иногда это внешне приятные люди, осыпающие комплиментами, но в итоге именно собеседник становится для них донором.

Эксперт выделила несколько типов: «агрессор» — нападает, критикует и провоцирует конфликты; «мусорщик» — незаметно подпитывается негативом, исподволь провоцируя ссоры. В группу риска попадают люди со склонностью к саможалению, заниженной самооценкой, неуверенные в себе, легко внушаемые и боящиеся отстаивать свою позицию.

Психолог советует применять конкретные техники защиты: ограничивать контакт, использовать правило «открытой двери» — спокойно соглашаться, не давая желаемой эмоциональной реакции; не оправдываться; снижать эмоциональную вовлеченность и не реагировать на провокации. Если вампир — близкий человек, важно научиться воспринимать необоснованные претензии как шумовой фон, слышать, но не втягиваться эмоционально. Главная задача — не победить человека, а защитить свою энергию и психическое состояние.