Горючее в жертвенный огонь: мужчина поджег мать троих детей во время ритуала

Мать троих детей, 31-летняя Каролина Пинто душ Сантуш, скончалась после того, как стоявший рядом мужчина вылил горючее в жертвенный огонь во время ритуала Кандомбле в Рио-де-Жанейро, и пламя мгновенно охватило ее тело — 25 дней врачи боролись за ее жизнь, но ожоги 65% тела оказались смертельными. Об этом сообщает Daily Star.

По словам сестры и старшей дочери погибшей, это было не случайностью, а преднамеренным действием, и они требуют справедливого наказания для виновного. Однако хозяйка храма настаивает, что все случилось случайно. Все ключевые участники ритуала уже удалили свои аккаунты в соцсетях, что только усилило подозрения родственников. Полиция расследует инцидент, но пока никто не задержан.

Кандомбле — афро-бразильская синкретическая религия, возникшая в XIX веке и смешивающая африканские верования с католицизмом. Ее ритуалы включают музыку, танцы и жертвоприношения духам. Однако в этом случае жертвой стала сама участница обряда. Каролина, оставившая троих детей, стала символом опасностей, которые таят в себе нерегулируемые культовые практики.

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