В Ассоциации российских банков заявили, что повышение ставки Центробанка до 17-18% является ожидаемым решением

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов выразил уверенность в том, что российская экономика долго будет существовать при двухзначной ставке Банка России, и в текущих условиях нужно повысить ставку до 17-18%, чтобы заякорить инфляционные ожидания. По словам исполнительного вице-президента Ассоциации российских банков Павла Неумывакина, такое повышение ключевой ставки является ожидаемым решением. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что итоги прошлого месяца свидетельствуют, что ставка 16% не способствует снижению инфляции, кроме того, не указывают на сокращение инфляции и предварительные результаты этого месяца.

По мнению эксперта, финансовый регулятор изменил свои ожидания относительно ставки, поэтому она сохранится до конца года, а снижение начнется только в конце года. В связи с этим наиболее выгодными вкладами на данный момент являются вклады до конца года, поскольку ставка останется высокой.