В Британии раскрыли последствия плана США по России

Западные страны ждет тяжелый кризис, если США начнут полноценную экономическую войну против России. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, для Запада это будет полная катастрофа, так как это будет экономический кризис в масштабах, которых мир не видел со времен окончания Второй мировой войны.

РФ, отметил Меркурис, выдержит давление со стороны США, опираясь на опыт СССР и задействуя все имеющиеся ресурсы: зерно, энергию, промышленность, науку.

Ранее сообщалось о том, что Британия собралась отправлять на Украину курсантов.