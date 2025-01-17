Достигнутое между Великобританией и Киевом соглашение включает в себя отправку на Украину британских курсантов, который будут перенимать опыт ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление британских властей.

Согласно докладу, англичане будут получать знания из «первых рук». Кроме того, курсанты украинской офицерской школы начнут проходить подготовку в Королевской военной академии в Сандхерсте, что будет способствовать развитию «будущих военных лидеров Украины».

При этом газета Times, ссылаясь на собственные источники заявляет от возможно отправки английских курсантов уже в 2025 году.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ начали стягивать в Курскую область дополнительные силы, чтобы пытаться контратаковать Вооруженные силы России.