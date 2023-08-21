В Британии разработали парусный сухогруз для экономии топлива

Судостроители из Великобритании разработали проект сухогруза, который будет оснащен не только силовой установкой, но и композитными парусами высотой 37,5 метра, сообщает ВВС.

По мнению авторов проекта, такая конструкция позволит значительно сократить расходы топлива и сделает судно более экологичным.

Создатели рассчитывают, что паруса позволят экономить до полутора тонн топлива в день, а углеродные выбросы сократятся на 30%.

В пробный рейс корабль Pyxis Ocean должен отправиться в ближайшее время, проделав путь из Китая в Бразилию.

Специалисты прогнозируют, что уже к 2025 году примерно половина новых грузовых судов будет снабжена парусами. Правда, такая конструкция подойдет не для всех типов кораблей. Так, контейнеровозам придется обойтись без парусов, так как они могут создать помехи при погрузке/разгрузке.