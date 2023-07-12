В Чехове начали ремонтировать дорогу между деревнями Гришенки и Сенино

В Чехове в рамках нацпроекта начали ремонтировать дорогу между деревнями Гришенки и Сенино, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Сейчас на участке фрезеруется старое покрытие.

В планах – привести в порядок участок протяженностью свыше четырех километров. Для проведения ремонта потребуется пять с половиной тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Дорога связывает несколько небольших населенных пунктов. По ней можно выехать на Старое Симферопольское шоссе, проехать к Чехову и социальным объектам. Проведение ремонта сделает проезд более удобным для пяти тысяч водителей.

В общей сложности в городском округе в этом году по нацпроекту отремонтируют восемь участков региональной дорожной сети. Их общая протяженность составит около тридцати километров.