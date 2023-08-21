В Европе существенно выросла цена на газ

В Европе значительно выросли цены на газ, следует из данных лондонской биржи ICE.

В понедельник цена на газ достигала $478,1 за тысячу кубометров. Это на 16,1% выше, чем в предыдущий торговый день ($410,4).

Скачок цены эксперты связывают с объявленной на 2 сентября забастовкой австралийских газовиков. Забастовка может отразиться на объемах поставок.

Австралийская Woodside Energy Group является одним из крупнейших поставщиков природного сжиженного газа.