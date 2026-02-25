В феврале стартует прием заявок через платформу «Мой экспорт»

Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало объявление об отборе получателей господдержки на транспортировку продукции АПК в 2026 году. Старт приема заявок: 26 февраля 2026 года в 09:00 (мск). Документы от экспортеров принимаются исключительно в электронном виде на цифровой платформе «Мой экспорт» .

Специальная программа позволяет экспортерам существенно оптимизировать расходы на доставку продовольствия до конечного покупателя, повышая конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке.

Ключевые параметры поддержки:

•Размер компенсации: от 25% до 100% фактически понесенных затрат на перевозку продукции АПК.

•Периоды поставок: к отбору принимаются затраты на транспортировку продукции АПК, осуществленную в III и IV кварталах 2025 года, а также в I и II кварталах 2026 года.

Заявки будут приниматься до 1 августа 18:00 (мск) 2026 года.

В бесплатной Базе знаний экспортера доступен обучающий вебинар о том, как правильно подготовить документы и избежать ошибок при подаче заявок. Эксперты подробно разобрали алгоритм работы на платформе.

Подробная информация о правилах предоставления компенсаций и перечне необходимых документов также доступна в профильном разделе на официальном сайте Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

Отбор получателей поддержки будет проводиться в соответствии с Решением о порядке предоставления господдержки от 15.01.2025 № 25-61831-02052-Р.