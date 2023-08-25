В городском округе Шатура создают рыбоводческое хозяйство

К реализации этого проекта приступили еще в 2019 году. А к 2025 году здесь появятся ангары, оборудованные установками замкнутого водоснабжения для разведения разных видов рыбы, в том числе форели и осетра. Ее будут реализовывать как в Московской области, так и в других регионах России.

На данный момент здесь уже выкуплено 2 пруда. В одном из них разводят щуку и карася. В других планируют выращивать толстолобика и карпа. Фермерам предоставят еще участок для работы. Его готовят к эксплуатации прямо сейчас.

Администрация муниципалитета готова оказывать необходимую поддержку рыбоводческому хозяйству и поддерживать представителей отрасли традиционного рыболовства.