В Госдуме проинформировали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года

С 1 июля текущего года в России произойдёт повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в среднем на 11,9%, сообщил в интервью РИА Новости Владимир Кошелев, занимающий пост первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Депутат подчеркнул, что в каждом регионе России будут свои итоговые показатели, поскольку региональные тарифные службы принимают окончательные решения, основываясь на федеральных рамках индексации.

«С 1 июля 2025 года пройдет индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года, изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9%. Процент является усредненным по стране», — сказал Кошелев.

Кошелев отметил, что в Амурской области и Республике Алтай тарифы вырастут минимально, а в Пермском крае, Архангельской и Кемеровской областях — максимально.

Кроме того, он указал, что повышение тарифов на коммуналку экономически оправдано в связи с ростом цен и потребностью в обновлении коммунальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что скидку на оплату ЖКУ в 50% хотят распространить для многодетных семей по всей России.