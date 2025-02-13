Скидку на оплату ЖКУ в 50% хотят распространить для многодетных семей по всей России

В Государственной думе предложили сделать скидку в размере 50% на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства для многодетных семей по всей территории Российской Федерации. Об этом сообщил Сергей Колунов, занимающий пост заместителя председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в беседе с РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, данная мера уже с успехом применяется в некоторых российских регионах, среди которых Москва.

«Подобное право уже реализовано в Москве и Вологодской области… частично — в Санкт-Петербурге… получается, что в одних регионах России скидка на услуги ЖКХ минимальная, в других — максимальная», — сказал Колунов.

По мнению депутата, эта инициатива будет способствовать увеличению рождаемости и окажет существенную помощь семьям в России.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать Фонд социальной справедливости, который будет распределять нефтегазовые и иные доходы от экспорта природных ресурсов. Согласно документу, распределение предполагается в размере не менее 15% от Фонда национального благосостояния между гражданами, имеющими не менее 15 лет трудового стажа.