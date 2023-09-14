В Кашире появится комплекс сжижения природного газа

Современный комплекс сжижения газа построят в городском округе Кашира до конца 2023 года. Региональный Главгосстройнадзор уже провел профилактический визит на строящийся объект.

Новый комплекс будет иметь производительность 14,2 тыс. тонн газа в год. Функционировать он будет на территории особой экономической зоны «Кашира». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.

Сейчас на стройплощадке разрабатывают грунт для будущего комплекса и обустраивают подъездные дороги, а также строят бытовой городок. При этом полностью проект планируют завершить уже этой осенью.

Газ с каширского комплекса будут использовать в качестве газомоторного топлива для заправки седельных тягачей, общественного транспорта и тяжелой техники.

Отметим, что застройщик «НОВАТЭК – СПГ топливо Кашира», который реализовывает проект также планирует построить в Подмосковье 10 криоАЗС. Они появятся в регионе до 2026 года.