В Китае считают, что поворот России на Восток выгоден обеим странам

Китай стремится развивать свой северо-восточный регион, а Россия – дальневосточный. Поэтому торгово-экономическое сотрудничество будет выгодно обеим странам, заявил на полях ПМЭФ председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

По его мнению, Китай и Россия смогут дополнять друг друга, инвестируя в этот регион.

Лицюнь отметил, что недавно Китай начал использовать Владивосток в качестве транзитного порта для своих внутренних перевозок. Грузы из северо-восточных регионов Китая направляются в российский порт, а оттуда – морем в южные районы страны.

Сегодня Владимир Путин отправил поздравительную открытку председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его 70-летнего юбилея. Российский президент отметил, что лидер Китая прилагает неоценимые усилия для развития стратегического партнерства двух стран.