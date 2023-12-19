В Кремле заявили, что Россия найдет способ обойти запрет на экспорт алмазов

Запрет на экспорт алмазов не стал сюрпризом для российского правительства, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, варианты обхода санкций уже проработаны и будут реализовываться.

Накануне, Евросоюз принял 12-й пакет антироссийских санкций. Его главной «фишкой» стали ограничения в отношении алмазной отрасли России.

Санкционный пакет был принят после того, как Австрия сняла свое вето. Ради этого Украина исключила австрийский Raiffeisen Bank International из списка «спонсоров войны».