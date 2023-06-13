В летний период в Московской области подработку найдут тысячи юношей и девушек

Подмосковные подростки за летний период смогут проявить себя в разных профессиях. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Планируется, что будут трудоустроены более 16 тысяч юношей и девушек, уточнила министр.

По словам Болатаевой, только за первые несколько дней июня к работе приступили около пяти тысяч ребят. Наиболее активно подростки ищут подработку в Кашире, Ступине, Зарайске.

На каждого юного работника заводится трудовая книжка, как правило, в электронном варианте. От центра занятости положено материальное вознаграждение — 2 250 рублей.

Найти подработку в летние каникулы можно на сайте trudvsem.ru. В настоящее время свободными остаются еще около девяти тысяч вакансий.