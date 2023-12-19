В Литве назвали экономику своей страны измученной и подавленной

Банк Литвы ожидает, что ВВП страны в этом году снизится на 0,2%, что лучше предыдущих прогнозов в 0,6%.

«Я бы описал экономику Литвы так: измученная трудностями, подавленная, но не теряющая выносливости», – сказал на пресс-конференции глава Центробанка Гедиминас Шимкус.

Спад экспорта в этом году составил 5,3%, что объясняется «вялостью» международных рынков.

Годовая инфляция в Литве достигла 8,8%, уровень безработицы составит 6,7%. По словам Шимкуса, высокая инфляция стала результатом стабильно высоких цен на энергоносители. В следующем году рассчитывают на их уменьшение.