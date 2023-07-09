В ЛНР прибыла сельхозтехника для уборки урожая
Фото: [Николай Гынгазов/ТАСС]
В ЛНР прибыла первая партия сельхозтехники, которая поможет вовремя завершить уборку урожая, написал в соцсетях врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Республика получила 26 комбайнов, 10 тракторов и еще 68 единиц специализированной сельхозтехники.
По соглашению с «Росагролизингом» до конца года в ЛНР будет поставлено более 150 единиц техники. Она приобретена в лизинг и на льготных условиях.
Новая техника поможет обеспечить республику собственным зерном, что значительно удешевит местную продукцию. Кроме того, в ЛНР планируют получать доходы от экспорта сельхозпродуктов.