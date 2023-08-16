В Лондоне рекордно подорожала аренда жилья

В июле арендная плата в Великобритании выросла на 5,3%, а в Лондоне – на 5,5%. По данным Национального статистического управления, это рекордный рост с 2006 года, когда начала собираться подобная статистика.

В среднем в Англии цены на аренду жилища подскочили на 5,2%, в Уэльсе – на 6,5%, в Шотландии – на 5,7%. Это также исторические максимумы с момента наблюдения.

Цены на недвижимость в Великобритании за июнь увеличились на 1,7%. В настоящий момент средняя цена собственного жилья в королевстве составляет 288 тысяч фунтов ($367 тысяч).

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак может пропустить Генеральную ассамблею ООН – из-за накопившихся внутренних проблем.