В Минэнерго рассказали об объемах «серого» экспорта

В российском Минэнерго дали оценку объемам «серого» экспорта топлива из страны. Сообщается, что они составляют несколько миллионов тонн, но в скором времени, будут ограничены. Об этом рассказал министр энергетики страны Николай Шульгинов, его слова передает издание РИА Новости .

Шульгинов объяснил, что на «сером» экспорте зарабатывают те, кто закупает бензин по цене для внутреннего рынка, а продает по более завышенной. Он считает, что подобную деятельность нужно ограничить, и сообщил, что в скором времени появится нужный для этого документ.

Он также сообщил, что для ограничения подобного экспорта, в данный момент рассматриваются все варианты, но приоритетным является вариант с созданием реестра уполномоченных экспортеров и поставщиков.