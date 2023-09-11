В Минэнерго рассказали об объемах «серого» экспорта
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В российском Минэнерго дали оценку объемам «серого» экспорта топлива из страны. Сообщается, что они составляют несколько миллионов тонн, но в скором времени, будут ограничены. Об этом рассказал министр энергетики страны Николай Шульгинов, его слова передает издание РИА Новости.
Шульгинов объяснил, что на «сером» экспорте зарабатывают те, кто закупает бензин по цене для внутреннего рынка, а продает по более завышенной. Он считает, что подобную деятельность нужно ограничить, и сообщил, что в скором времени появится нужный для этого документ.
Он также сообщил, что для ограничения подобного экспорта, в данный момент рассматриваются все варианты, но приоритетным является вариант с созданием реестра уполномоченных экспортеров и поставщиков.