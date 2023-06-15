В Министерстве финансов рассказали о нефтегазовых доходах в бюджет в 2023 году

По словам министра финансов России Антона Силуанова, ожидается, что доходы от нефтегазового сектора составят около 8 триллионов рублей в бюджете России на 2023 год.

Эта сумма приближается к плановым показателям, которые были установлены ведомством. Информацию об этом министр передал РИА Новости в рамках конференции ПМЭФ.

Нефтегазовая отрасль традиционно является важным источником доходов для российского бюджета. При текущих прогнозах доходов можно ожидать стабильного вклада сектора в финансирование важных программ и социальных проектов в стране.

Прогнозируемые доходы от нефтегазового сектора на уровне около 8 триллионов рублей подтверждают ожидания российского правительства и отражают умеренный оптимизм относительно финансового состояния страны в ближайшей перспективе. Эти средства будут использованы для финансирования различных программ, направленных на поддержку экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования и других сфер, приносящих пользу гражданам России.