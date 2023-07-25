В Минприроды объяснили значение признания водорода полезным ископаемым

Включение водорода в Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод дает возможность начать его геологоразведку и добычу, рассказали Интерфаксу в Минприроды.

С 1 августа водород будет считаться самостоятельным природным ископаемым, согласно приказу Росстандарта.

Водород – экологичное топливо. Обычно его добывают из природного газа и угля. Добыча природного водорода сможет значительно снизить его стоимость.

Кроме того, добыча водорода будет более экологичной технологией по сравнению с существующими способами его получения, при которых выделяется углекислый газ.

На данный момент нет сведений о потенциальных запасах природного водорода России. Но ранее геологоразведка и не велась, поскольку водород не считался самостоятельным природным ископаемым.