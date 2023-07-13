В Можайске по нацпроекту отремонтируют девять дорог, ведущих к малым населенным пунктам

В Можайске в рамках нацпроекта отремонтируют девять дорог, которые ведут к малым населенным пунктам. Общая протяженность участков составит тридцать километров, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Проведение ремонтных работ сделает более удобным проезд к пятнадцати населенным пунктам городского округа.

В число ремонтируемых дорожных участков вошли две дороги протяженностью семь с половиной километров, за которые ранее проголосовали местные жители. Они пролегают от села Поречье до деревни Бурмакино и на Советской улице в селе Тропарево.

Также приведут в порядок участок протяженностью семь километров от деревни Ивакино до участка у деревни Преснецово и другие дороги.