Свыше девяти тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье

В Подмосковье обработку от борщевика провели уже на более чем девяти тысячах гектаров земли, в том числе на пяти тысячах гектаров на прошлой неделе. Об этом рассказали в областном Минсельхозпроде.

В ведомстве отметили, что всего на этот год запланированы работы на двадцати тысячах гектаров. Таким образом, план на год выполнен уже на 42%. Обработка продлится до конца следующего месяца.

Работы ведутся в сорока восьми муниципальных образованиях. Больше всего работ провели на земельных участках в Клину, Волоколамске и Можайске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходим удобный порядок передачи земельных участков предприятиям.