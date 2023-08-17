В Подмосковье после вмешательства бизнес-омбудсмена были возбуждены уголовные дела

В Подмосковье после вмешательства бизнес-омбудсмена Владимира Головнева были возбуждены уголовные дела. За помощью уполномоченного обратились два индивидуальных предпринимателя.

Бизнесмены пожаловались на бездействие правоохранительных органов. Они рассказали, что ранее заключили с неким ООО несколько договоров на поставку товара. Свои обязательства они выполнили в установленные сроки, однако так и не получили оплату за товар. Оказалось, что офис и производство компании закрыты.

Предприниматели обратились в правоохранительные органы. Там им отказали в возбуждении уголовных дел. Тогда бизнесмены обратились за помощью к Головневу. В результате была проведена прокурорская проверка. В отношении гендиректора ООО были возбуждены уголовные дела.